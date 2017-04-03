Субботник - 2017
Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:16 Категория: Фотогалерея
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Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:16 Категория: Фотогалерея
Комментарии
В Кыштыме начинается строительство нового пятиэтажного дома (kryu-valera)
место под дома находят а под детские садики мест нет >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Швейк)
Уважаемая Гостья, Не надо путать соленое с зеленым Или по крайней мере не надо делать вид, что вы не поняли то, что речь идет не о замалчивании резонансных дел, а об уменьшении негатива (как пр >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
Не перевирайте, пожалуйста, мои слова - речь была не о президентском кресле, а о правительстве или думе А лучше, для начала, пусть станет хотя бы в мэром какого-нибудь города Как, например, в свое >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (slesar)
Извиняюсь за ошибки Я считаю, что эти новости должны быть доведены до читателей Я хочу знать о криминальной обстановке там где я живу Анализируя эту обстановку я для себя делаю соответствующие выво >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Наблюдатель)
Не надо розовых очков Предупрежден - значит вооружен >>>
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