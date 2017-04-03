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Субботник - 2017

Автор: Елена Скобеюс от Вчера, 14:16 Категория: Фотогалерея

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Творческие работники, педагоги и чиновники вышли на массовый субботник. В нём приняли участие более 40 учреждений социальной сферы Кыштымского городского округа.
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