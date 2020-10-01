В Челябинской области пополнится автопарк спецтехники для сбора и вывоза отходов

Вчера, 14:44 Категория: Экология

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил более 42 миллионов рублей на приобретение 14 единиц спецтехники для сбора и вывоза отходов в Горном кластере. Решение принято по итогам большой инспекции горнозаводской зоны, где наблюдается сложная ситуация с вывозом отходов. Об этой проблеме часто говорили южноуральцы во время общения с главой региона.

Перечень транспортных средств определён с учётом объёма образующихся коммунальных отходов, типа и количества установленных контейнеров, организации в перспективе дополнительных мест перегрузки ТКО и имеющейся на данный момент у регионального оператора МУП «Комритсервис» техники.

По поручению губернатора Алексея Текслера министерством экологии Челябинской области в настоящее время ведётся активная работа по стабилизации ситуации с вывозом отходов. В середине этого года министерство расторгло соглашение с региональным оператором Горного кластера МУП «Комритсервис». Тем не менее, компания в настоящее время продолжает выполнять возложенные на неё обязанности, включая обеспечение регулярного вывоза коммунальных отходов, вплоть до начала работы нового регионального оператора.