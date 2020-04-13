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Прокуратура Кыштыма провела проверку по жалобам на возгорание отходов на территории полигона

Сегодня, 11:41 Категория: Экология
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Прокуратурой Кыштыма проведена проверка по поступившим обращениям граждан о возгорании отходов на территории полигона твёрдых коммунальных отходов Кыштымского кластера.

 

В рамках проведенной проверки установлено, что на полигоне 29 марта произошло возгорание. При выезде на территорию полигона выявлены признаки горения мусора с обильным выделением дыма.

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, на территории полигона не допускается сжигание твёрдых коммунальных отходов, а при возгорании незамедлительно должны быть приняты меры по его ликвидации.

 

Руководителю Регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Спецсервис» 30 марта было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. А спустя несколько дней, второго апреля, прокурором города Кыштыма возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В настоящее время приняты меры, направленные на устранение возгорания.

 

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Теги: Кыштым прокуратура полигон возгорание

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