В Челябинской области внедряется раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов

Вчера, 16:45 Категория: Экология

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Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили проект регионального закона, устанавливающий обязанность раздельного сбора мусора для потребителей.

После принятия областного закона, южноуральцы будут обязаны осуществлять раздельное накопление твёрдых коммунальных отходов в случае, если на контейнерных площадках в их жилом массиве установлены разные контейнеры для соответствующих отходов.

– Новая система обращения с ТКО в первую очередь направлена на сокращение количества захораниваемых отходов, – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по экологии и природопользованию Константин Струков. – А для более качественной переработки необходимо внедрять раздельный сбор.

В Кыштымском округе продолжается работа по установке евроконтейнеров. Ёмкости различаются по цвету. Так, евроконтейнеры красного цвета сигнализируют о том, что они предназначены только для пластика, бумаги и полиэтилена. Прочие отходы должны выбрасываться в контейнеры чёрного цвета.