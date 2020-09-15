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Челябинский Чистомэн побывал в Кыштыме

Сегодня, 15:49 Категория: Экология
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Чистомэн появился в Челябинске несколько лет назад. Горожанин в зеленой маске и очках путешествует по региону, борясь с мусором. Он очищает общественно значимые территории, которые превращаются в настоящие свалки.

В своём блоге на сайте pikabu.ru челябинский супергерой рассказал, что посетил в выходные кыштымское Бали – глиняный карьер бывшего предприятия «Ксанта». Чистомэн отметил красивые виды. Правда, их портит мусор, оставленный приезжающими сюда местными жителями и туристами.

– Сюда тоже приезжают водорасы и мангалорцы. И оставляют после себя с**ч. Сколько смог, убрал и увёз с собой, – написал в своём блоге Чистомэн.

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Теги: Кыштым Чистомен экология

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