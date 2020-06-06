Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

На карьере под Кыштымом побывал чемпион мира по спортивной гимнастике

Сегодня, 10:51 Категория: Спорт
829
0

Фото instagram.com/real_artur/

 

Пока выезд за границу ограничен из-за распространения коронавирусной инфекции, набирает популярность внутренний туризм. Абсолютного чемпиона мира по спортивной гимнастике Артура Далалояна привлекло «Уральское Бали» – карьер с бирюзовой водой под Кыштымом.


«Шаг вперёд. Или как мы съездили на Каолиновый карьер» – написал Артур Далалоян в Instagram. В комментариях он пишет, что не ожидал увидеть бирюзовую воду и белоснежный берег, когда приехал в Кыштым.


Артуру 24 года. Он – заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион мира, в XXI веке – первый в России абсолютный чемпион по спортивной гимнастике.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Уральское Бали голубой карьер

Похожие публикации:

Уральское Бали в Кыштыме попало в ТОП-15 самых завораживающих мест России

Уроженка Кыштыма в составе сборной команды России стала чемпионкой мира по степ-аэробике

Чингисхан приехал в Кыштым по приглашению своего первого тренера

Единый забег с угощениями

Бой состоится на Филиппинах

Комментарии:

Добавить