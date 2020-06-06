На карьере под Кыштымом побывал чемпион мира по спортивной гимнастике

Сегодня, 10:51 Категория: Спорт

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Фото instagram.com/real_artur/

Пока выезд за границу ограничен из-за распространения коронавирусной инфекции, набирает популярность внутренний туризм. Абсолютного чемпиона мира по спортивной гимнастике Артура Далалояна привлекло «Уральское Бали» – карьер с бирюзовой водой под Кыштымом.



«Шаг вперёд. Или как мы съездили на Каолиновый карьер» – написал Артур Далалоян в Instagram. В комментариях он пишет, что не ожидал увидеть бирюзовую воду и белоснежный берег, когда приехал в Кыштым.



Артуру 24 года. Он – заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион Европы и трёхкратный чемпион мира, в XXI веке – первый в России абсолютный чемпион по спортивной гимнастике.