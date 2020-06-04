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В Кыштыме ликвидируют несанкционированные свалки

Вчера, 12:50 Категория: Экология
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Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа. Так, управлению городского хозяйства поручено ликвидировать три несанкционированные свалки. Приступить к работам должны в ближайшие дни.

 

Порядок наведут в центральной части территории бывшего гаражно-строительного кооператива «Байкал». Площадь уборки составит 1100 квадратных метров. Мусор уберут в северной части территории бывшего гаражно-строительного кооператива «Горка» за стадионом АО «Радиозавод». Там площадь уборки составит 1000 квадратных метров. Столько же предстоит убрать мусора и юго-восточнее участка на улице Каслинское шоссе, 5 в районе АЗС «Алабама».

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Теги: Кыштым несанкционированные свалки мусор субботник

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