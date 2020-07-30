В городском пруду Кыштыма снова появились медузы

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Четыре года назад житель Челябинска обнаружил медуз в городском пруду Кыштыма. В этом году их увидел и снял на телефон местный житель. Видеозапись о необычной находке выложена в социальной сети «ВКонтакте».



Эти медузы принадлежат к виду сraspedacusta sowerbii, освоивший пресные водоёмы. Ранее их обнаруживали в водах Тургояка.

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Для людей они не представляют опасности. У биологов нет точного ответа на вопрос о том, каким образом медузы оказались в пруду.