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В Кыштыме капитально отремонтируют гидротехнические сооружения

Сегодня, 11:26 Категория: Экология
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Речь идёт о реконструкции гидротехнических сооружений Верхне-Кыштымского водохранилища на реке Кыштымке со стороны так называемого Бучила. Работы здесь предстоят масштабные и технически сложные.  

 

Гидротехнические сооружения необходимо поддерживать в надлежащем состоянии для того, чтобы можно было регулировать уровень воды в городском пруду. Как пояснил начальник отдела капитального строительства Кыштымского городского округа Александр Нестеров, гидротехнические сооружения в этом районе требуют серьёзного ремонта. Необходимо восстановить изношенные важнейшие элементы, неисправность которых существенно ограничивает его эксплуатационные возможности. 

 

Капитальный ремонт пройдёт в два этапа. Основная задача - доведение параметров и частей сооружения до  обеспечения требуемой работоспособности в соответствии с паспортом объекта. В этом году подрядчик – специализированная на работе с ГТС фирма из Екатеринбурга ООО «Уралкомплект-наука» – выполнит замену затворов, ремонт сооружения и части канала. На эти цели из областного бюджета направлено 49 млн 581 тыс. рублей. В следующем году планируется отремонтировать гидротехническую систему уже в самом центре города.

 

В настоящее время завершается процедура заключения муниципального контракта. Первый этап работ подрядчик должен выполнить до 1 декабря текущего года.

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Теги: Кыштым река Кыштымка ГТС ремонт

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Пока машзавод был жив, все шлюзы были исправны и в рабочем состоянии, ремонтом занимался ОКС машзавода, 3 шлюза:северный-Бучило, южный-1цех,и шлюз, выравнивающий уровень озера-под модельный цехом, есть чертёж-схема этого шлюза в архиве завода и одна схема на руках того, кто чертил эти схемы по указанию начальства Машзавода.
 