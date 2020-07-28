В Кыштыме капитально отремонтируют гидротехнические сооружения

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Речь идёт о реконструкции гидротехнических сооружений Верхне-Кыштымского водохранилища на реке Кыштымке со стороны так называемого Бучила. Работы здесь предстоят масштабные и технически сложные.

Гидротехнические сооружения необходимо поддерживать в надлежащем состоянии для того, чтобы можно было регулировать уровень воды в городском пруду. Как пояснил начальник отдела капитального строительства Кыштымского городского округа Александр Нестеров, гидротехнические сооружения в этом районе требуют серьёзного ремонта. Необходимо восстановить изношенные важнейшие элементы, неисправность которых существенно ограничивает его эксплуатационные возможности.

Капитальный ремонт пройдёт в два этапа. Основная задача - доведение параметров и частей сооружения до обеспечения требуемой работоспособности в соответствии с паспортом объекта. В этом году подрядчик – специализированная на работе с ГТС фирма из Екатеринбурга ООО «Уралкомплект-наука» – выполнит замену затворов, ремонт сооружения и части канала. На эти цели из областного бюджета направлено 49 млн 581 тыс. рублей. В следующем году планируется отремонтировать гидротехническую систему уже в самом центре города.

В настоящее время завершается процедура заключения муниципального контракта. Первый этап работ подрядчик должен выполнить до 1 декабря текущего года.