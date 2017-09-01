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Жительница Кыштыма оказалась в реанимации после укуса змеи

Автор: КР от Вчера, 15:19 Категория: Происшествия

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Вчера в реанимационное отделение Кыштымской центральной городской больницы доставили 25-летнюю жительницу нашего города. Молодую женщину неподалёку от её садового участка в товариществе «Берёзка», что в районе радиозавода, в ногу укусила змея. Предположительно, гадюка.

 

По рассказу самой потерпевшей, это произошло в тот момент, когда она с мужем только-только приехала в сад. Выходя из машины, женщина не увидела змею и наступила на неё. Та ужалила её в ногу и тут же уползла.

 

В больнице пострадавшей экстренно ввели сыворотку против змеиного яда, но аллергическая реакция на укус оказалась настолько сильной, что её пришлось реанимировать. У женщины отекло лицо, началась одышка.

 

Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, и сегодня её уже перевели в обычную палату.

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