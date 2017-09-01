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Жительницу Кыштыма ужалила гадюка

Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Экология

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Несмотря на то, что змеям, ящерицам и другим их сородичам уже давно пора бы впасть в зимнюю спячку, в Кыштымской центральной городской больнице вновь зарегистрирован укус змеи.

 

В приёмный покой обратилась жительница нашего города. Она собирала ягоды и не заметила притаившуюся рядом змею. Гадюка ужалила женщину в руку. Место укуса мгновенно распухло.

 

Пострадавшей ввели сыворотку против змеиного яда. Несколько дней пациентка провела в стационаре. Сейчас продолжает наблюдаться на дневном отделении.

 

По словам медиков, обращения с укусами змеи в конце сентября встречаются крайне редко. Как правило, в это время года пресмыкающиеся уже впадают в спячку.

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