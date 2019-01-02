В Кыштыме объявлено штормовое предупреждение

Автор: КР от Вчера, 21:04 Категория: Экология

По данным челябинского гидрометеоцентра, 13 января ожидается мокрый снег, метели, местами снежные заносы. Из-за гололедицы следует быть осторожнее на дорогах.

Порывы ветра могут достигать до 21 метра в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварийные отключения систем жизнеобеспечения, в том числе электроснабжения.

Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли и остеклённых зданий.

Если во время сильного ветра вы находитесь на улице, не приближайтесь к деревьям, дорожным знакам и рекламным щитам.