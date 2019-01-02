В Кыштыме объявлено штормовое предупреждение Автор: КР от Вчера, 21:04 Категория: Экология 0 По данным челябинского гидрометеоцентра, 13 января ожидается мокрый снег, метели, местами снежные заносы. Из-за гололедицы следует быть осторожнее на дорогах. Порывы ветра могут достигать до 21 метра в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварийные отключения систем жизнеобеспечения, в том числе электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли и остеклённых зданий. Если во время сильного ветра вы находитесь на улице, не приближайтесь к деревьям, дорожным знакам и рекламным щитам. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить