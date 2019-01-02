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В Кыштыме объявлено штормовое предупреждение

Автор: КР от Вчера, 21:04 Категория: Экология

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По данным челябинского гидрометеоцентра, 13 января ожидается мокрый снег, метели, местами снежные заносы. Из-за гололедицы следует быть осторожнее на дорогах. 

Порывы ветра могут достигать до 21 метра в секунду. 

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварийные отключения систем жизнеобеспечения, в том числе электроснабжения. 
Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли и остеклённых зданий. 
Если во время сильного ветра вы находитесь на улице, не приближайтесь к деревьям, дорожным знакам и рекламным щитам.


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