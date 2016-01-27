В Кыштыме в очереди на обрезку и удаление стоит больше двух тысяч деревьев Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Экология 0 В этом году за счёт средств местного бюджета приведены в порядок кроны 60 деревьев. Обрезка ветвей и части стволов позволяет им не только омолодиться, но и стать более безопасными для окружающих. По словам и. о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Бориса Кирьянова, древесина тополя, например, отличается хрупкостью, и если не укорачивать это дерево, ветер может его переломить. После обрезки на деревьях появляются новые побеги. И ухаживать за ними нужно регулярно, но денег на это катастрофически не хватает. Не так давно в разных районах нашего города по указанию местных экологов было спилено более 40 аварийных деревьев. Речь идёт и о сорокалетних тополях, и об ивах и клёнах, покрывшихся гнилью и пострадавших от трещин в стволах. На обрезку и удаление сотни деревьев в этом году было выделено 700 тысяч рублей. Тем временем, ещё более двух тысяч зелёных насаждений Кыштыма нуждаются в санитарной опиловке или вовсе, по оценке экологов, несут угрозу, рискуя рухнуть от старости. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Альф Вчера, 20:59 Группа: Посетители Регистрация: 27.01.2016 Статус: 81 комментарий 0 публикаций Гость Владимир, попробуй. Штраф и стоимость дерева заплатишь, как минимум. Не, ну если дерево растет на твоем личном земельном участке, то вопросов нет. 0 Цитата Гость Владимир Вчера, 17:41 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Возможно обрезать ветки или убрать гнилое дерево смогут жильцы в чьи окна упираются эти деревья? Без волокиты конечно. 0