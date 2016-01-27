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В Кыштыме в очереди на обрезку и удаление стоит больше двух тысяч деревьев

Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Экология

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В этом году за счёт средств местного бюджета приведены в порядок кроны 60 деревьев. Обрезка ветвей и части стволов позволяет им не только омолодиться, но и стать более безопасными для окружающих.

 

По словам и. о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Бориса Кирьянова, древесина тополя, например, отличается хрупкостью, и если не укорачивать это дерево, ветер может его переломить.

 

После обрезки на деревьях появляются новые побеги. И ухаживать за ними нужно регулярно, но денег на это катастрофически не хватает.

 

Не так давно в разных районах нашего города по указанию местных экологов было спилено более 40 аварийных деревьев. Речь идёт и о сорокалетних тополях, и об ивах и клёнах, покрывшихся гнилью и пострадавших от трещин в стволах.

 

На обрезку и удаление сотни деревьев в этом году было выделено 700 тысяч рублей. Тем временем, ещё более двух тысяч зелёных насаждений Кыштыма нуждаются в санитарной опиловке или вовсе, по оценке экологов, несут угрозу, рискуя рухнуть от старости.


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Гость Владимир, попробуй. Штраф и стоимость дерева заплатишь, как минимум. Не, ну если дерево растет на твоем личном земельном участке, то вопросов нет.
 
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Возможно обрезать ветки или убрать гнилое дерево смогут жильцы в чьи окна упираются эти деревья? Без волокиты конечно.
 
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