В Кыштыме начинается подготовка к обрезке аварийных деревьев

Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: Экология

В Кыштымском городском округе ведётся планомерный уход за зелёными насаждениями. С ноября 2015 года по май 2016 года на эти цели из местного бюджета было направлено 600 тысяч рублей. Ещё 150 тысяч рублей поступили в августе прошлого года по областной программе «Реальные дела».

В настоящее время в адресный список включены на удаление несколько сот старых тополей, сухих ив, лип, вязов, берёз и клёнов как в городе, так и в посёлках. Каждое дерево перед обрезкой обследуют специалисты комитета по экологии. Стоимость удаления и вывоза на полигон ТКО одного многолетнего дерева, в зависимости от диаметра ствола и густоты кроны, составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Как сказал сайту «КР» и. о. начальника комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов, в настоящее время заключаются договоры с подрядчиками работ. В перечень на первом этапе включено 38 деревьев. Предполагается, что ещё около семи будут добавлены по обращениям граждан и различных организаций.

По первому траншу на обрезку деревьев местный бюджет выделил 214 тысяч рублей. Это позволит заключить договоры с несколькими предпринимателями на исполнение работ по различным районам города. Предполагается, что в этом году будут ещё выделены средства, что позволит продолжить опиловку аварийных деревьев, внесённых в единый реестр, а также исполнить заявки социальных учреждений.