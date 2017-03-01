В Кыштыме начинается подготовка к обрезке аварийных деревьев
Автор: КР от Сегодня, 11:31 Категория: Экология
В Кыштымском городском округе ведётся планомерный уход за зелёными насаждениями. С ноября 2015 года по май 2016 года на эти цели из местного бюджета было направлено 600 тысяч рублей. Ещё 150 тысяч рублей поступили в августе прошлого года по областной программе «Реальные дела».
В настоящее время в адресный список включены на удаление несколько сот старых тополей, сухих ив, лип, вязов, берёз и клёнов как в городе, так и в посёлках. Каждое дерево перед обрезкой обследуют специалисты комитета по экологии. Стоимость удаления и вывоза на полигон ТКО одного многолетнего дерева, в зависимости от диаметра ствола и густоты кроны, составляет от пяти до девяти тысяч рублей.
Как сказал сайту «КР» и. о. начальника комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов, в настоящее время заключаются договоры с подрядчиками работ. В перечень на первом этапе включено 38 деревьев. Предполагается, что ещё около семи будут добавлены по обращениям граждан и различных организаций.
По первому траншу на обрезку деревьев местный бюджет выделил 214 тысяч рублей. Это позволит заключить договоры с несколькими предпринимателями на исполнение работ по различным районам города. Предполагается, что в этом году будут ещё выделены средства, что позволит продолжить опиловку аварийных деревьев, внесённых в единый реестр, а также исполнить заявки социальных учреждений.
Комментарии
В Кыштыме спасатели-водолазы работают на дне озера Сугомак (рыбачок)
проверяют сколько рыбы осталось в пруду вся сдохла воды ей на зиму не оставили >>>
Бдительность и ещё раз бдительность. В Кыштыме людей пугают чёрным экраном (Гость Дмитрий)
такая же ерунда была с интернетом, но представлялись не сразу, а только после того как я переспросил их 3 раза, компания интерсвязь >>>
Депутат Госдумы Владимир Бурматов стал одним из авторов законопроекта по снижению платы за ОДН (Людмила)
Опять "отличились" И КТО виноват А платили денежки простые жители, ничего не подозревающие Дурят нашего брата >>>
Жителям Кыштыма предлагают сообщать адреса торговцев смертью (Кирилл Мазур)
а после 24 марта проблема исчезнет чудаки >>>
Иван Ургант словил новость с "Кыштымского рабочего" (Антошка)
Ну все, теперь туристы в Кыштым повалят >>>
Все комментарии