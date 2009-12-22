Экологи Кыштыма бьют тревогу: большинство деревьев в городе или совсем дряхлые, или больные

Автор: КР от Вчера, 13:31 Категория: Экология

А новые саженцы, призванные их заменить, выживают лишь наполовину. Часть из них с корнем вырывают сами кыштымцы, другие засыхают из-за плохого ухода.

Как сообщил сайту «КР» и. о. начальника комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов, с начала года к ним обратилось около 400 кыштымцев – одним разросшиеся деревья затеняют окна, другие боятся, что аварийные липы или клёны упадут на их дома. Всего в реестре очередников на спил уже около двух тысяч деревьев. В первую очередь ликвидируются те, что представляют собой угрозу для здоровья и строения граждан.

На спил одного дерева и его перевозку на городской полигон в среднем тратится 5 – 5,5 тысяч рублей. В прошлом году на эти нужды экологи получили 610 тысяч рублей, в этом – почти 800. Как ни старайся, больше 144 деревьев за год спилить не получится.

У жителей нашего города есть только два выхода: либо ждать, пока до них дойдёт очередь, либо убрать «мешающее» дерево за свой счёт, но только с разрешения комитета природных ресурсов. Так недавно поступили жильцы дома на улице Освобождения Урала, 4 – из-за растущего прямо под окнами зелёного гиганта свет в их квартиры не попадал.

Два года назад кыштымские экологи разработали концепцию развития озеленения и ухода за зелёными насаждениями на пять лет вперёд. В соответствии с ней, должны были вырубить все старые тополя на улице Садовой. Эти «пенсионеры» не дают развиваться высаженным там же в начале 2000-х липам. Были намерения спилить старые тополя у Белого дома, а также гнилые ивы по берегам Южной протоки, что течёт из-под машобъединения на улице Республики. Однако эти задумки остались на бумаге – всё застопорилось на денежном дефиците.

Несмотря на это, экологи всё же занимаются озеленением города. Они трижды высаживали саженцы рябины, ели, спиреи и берёзы на привокзальной площади. И каждый раз те погибали – никто за ними не ухаживал. Работников, которым бы платили за это зарплату, в нашем городе, утопающем в зелени, как ни парадоксально, просто нет.