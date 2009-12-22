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Экологи Кыштыма бьют тревогу: большинство деревьев в городе или совсем дряхлые, или больные

Автор: КР от Вчера, 13:31 Категория: Экология

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А новые саженцы, призванные их заменить, выживают лишь наполовину. Часть из них с корнем вырывают сами кыштымцы, другие засыхают из-за плохого ухода. 

 

Как сообщил сайту «КР»  и. о. начальника комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов, с начала года к ним обратилось около 400 кыштымцев – одним разросшиеся деревья затеняют окна, другие боятся, что аварийные липы или клёны упадут на их дома. Всего в реестре очередников на спил уже около двух тысяч деревьев. В первую очередь ликвидируются те, что представляют собой угрозу для здоровья и строения граждан.

 

На спил одного дерева и его перевозку на городской полигон  в среднем тратится 5 – 5,5 тысяч рублей. В прошлом году на эти нужды экологи  получили 610 тысяч рублей, в этом – почти 800. Как ни старайся, больше 144 деревьев за год спилить  не получится.

 

У жителей нашего города есть только два выхода: либо  ждать, пока до них дойдёт очередь, либо убрать «мешающее» дерево за свой счёт, но только с разрешения комитета природных ресурсов. Так недавно поступили жильцы дома на улице Освобождения Урала, 4 – из-за растущего прямо под окнами зелёного гиганта свет в их квартиры не попадал.

 

Два года назад кыштымские экологи разработали концепцию развития озеленения и ухода за зелёными насаждениями на пять лет вперёд. В соответствии с ней, должны были вырубить все старые тополя на улице Садовой. Эти «пенсионеры» не дают развиваться высаженным там же в начале 2000-х липам. Были намерения спилить старые тополя у Белого дома, а также гнилые ивы по берегам Южной протоки, что течёт из-под машобъединения на улице Республики. Однако эти задумки остались на бумаге – всё застопорилось на денежном дефиците.

 

Несмотря на это, экологи всё же занимаются озеленением города. Они трижды высаживали саженцы рябины, ели, спиреи и берёзы на привокзальной площади. И каждый раз те погибали – никто за ними не ухаживал. Работников, которым бы платили за это зарплату, в нашем городе, утопающем в зелени, как ни парадоксально, просто нет.

Комментарии:

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  • Регистрация: 22.12.2009
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К сожалению, формированием зелёных насаждений у нас не занимаются. На нижнем Кыштыме, к примеру, зачастую трудно ходить по тротуарам из-за разросшихся вплотную к ним кустов и деревьев. За домами по Бажова 1, Соплякова 3 дикосев начал закрывать проезд вдоль дома, заросла дорожка вдоль Чернышевского 4... Это разве не зона ответственности ЖКХ - содержание придомовых территорий?
 
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