Мусоровозы из Кыштыма помогли побороть мусорный коллапс в Челябинске

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Экология

Почти неделю спецтехника из нашего города разгребала завалы мусора в областном центре. Чрезвычайная ситуация сложилась в Челябинске в середине сентября, когда была закрыта городская свалка. Подрядчики отказались вывозить мусор на полигон в посёлке Полетаево, сославшись на невыгодность тарифа.

За две недели контейнеры во дворах многоквартирных домов оказались переполнены твёрдыми коммунальными отходами. На подмогу погрязшим в мусоре челябинцам отправились машины из Сосновского района, Южноуральска, Коркино, Аргаяша, Еманжелинска, Кунашакского района, Сатки, Озёрска, Пласта и Кыштыма.

– Четыре дня наш 18-кубовый МАЗ работал в Челябинске, – сказал сайту «КР» финансовый директор ООО «Спецсервис» Виктор Вшивцев. – Автомобиль вывез порядка 30-32 тонн мусора.

Всего в арсенале Спецсервиса имеется четыре мусоровоза: два ЗИЛа вместимостью 11 кубических метров и два МАЗа – по 18 кубометров каждый. В этом месяце предприятие обзаведётся ещё одним новым авто марки МАЗ – оно будет отвечать экологическим нормам Евро-5.

В минувшие выходные в областном центре работал и ЗИЛ кыштымского Дорсервиса. По словам директора этого предприятия Владимира Костина, 11-кубовая машина делала по два рейса в день на полигон в Полетаево, что примерно в 30 километрах от Челябинска.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев на вчерашнем аппаратном совещании заявил, что режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора продлён. За минувшую неделю из города вывезено свыше девяти тысяч тонн мусора.