Мусоровозы из Кыштыма помогли побороть мусорный коллапс в Челябинске Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Экология 0 Почти неделю спецтехника из нашего города разгребала завалы мусора в областном центре. Чрезвычайная ситуация сложилась в Челябинске в середине сентября, когда была закрыта городская свалка. Подрядчики отказались вывозить мусор на полигон в посёлке Полетаево, сославшись на невыгодность тарифа. За две недели контейнеры во дворах многоквартирных домов оказались переполнены твёрдыми коммунальными отходами. На подмогу погрязшим в мусоре челябинцам отправились машины из Сосновского района, Южноуральска, Коркино, Аргаяша, Еманжелинска, Кунашакского района, Сатки, Озёрска, Пласта и Кыштыма. – Четыре дня наш 18-кубовый МАЗ работал в Челябинске, – сказал сайту «КР» финансовый директор ООО «Спецсервис» Виктор Вшивцев. – Автомобиль вывез порядка 30-32 тонн мусора. Всего в арсенале Спецсервиса имеется четыре мусоровоза: два ЗИЛа вместимостью 11 кубических метров и два МАЗа – по 18 кубометров каждый. В этом месяце предприятие обзаведётся ещё одним новым авто марки МАЗ – оно будет отвечать экологическим нормам Евро-5. В минувшие выходные в областном центре работал и ЗИЛ кыштымского Дорсервиса. По словам директора этого предприятия Владимира Костина, 11-кубовая машина делала по два рейса в день на полигон в Полетаево, что примерно в 30 километрах от Челябинска. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев на вчерашнем аппаратном совещании заявил, что режим ЧС из-за проблем с вывозом мусора продлён. За минувшую неделю из города вывезено свыше девяти тысяч тонн мусора. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить