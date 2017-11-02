В День народного единства в Челябинске состоится массовый митинг с театрализованным представлением

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: Даты

Красочный и многолюдный праздник пройдёт 4 ноября у Главпочтамта на улице Кирова. Начало в 12:00. Прямую трансляцию будет вести ОТВ. Этот государственный праздник, его ещё называют Днём воинской славы России, связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. В этом году День народного единства празднуется 13-й раз.

В Кыштыме 4 ноября в 11 часов на площади перед универмагом в центре города состоится акция "Вместе мы - Россия!"