Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В День народного единства в Челябинске состоится массовый митинг с театрализованным представлением

В День народного единства в Челябинске состоится массовый митинг с театрализованным представлением

Автор: КР от Сегодня, 10:30 Категория: Даты

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Красочный и многолюдный праздник пройдёт 4 ноября у Главпочтамта на улице Кирова. Начало в 12:00. Прямую трансляцию будет вести ОТВ. Этот государственный праздник, его ещё называют Днём воинской славы России, связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизирует народное единение. В этом году День народного единства празднуется 13-й раз.

 

 

В Кыштыме 4 ноября в 11 часов на площади перед универмагом в центре города состоится акция "Вместе мы - Россия!"

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter