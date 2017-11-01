В Кыштыме иконописцы завершили роспись свода и купола церкви Николая Чудотворца

Автор: КР от Вчера, 14:02 Категория: Культура

Напомним, мастера из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга начали расписывать церковь в микрорайоне Нижнего Кыштыма ещё в августе. Преображение храма финансирует Кыштымский медеэлектролитный завод. На эти цели предприятие готово потратить 31 миллион рублей.

До недавнего времени труды иконописцев были спрятаны за строительными лесами – художники работали под куполом. На днях часть деревянных помостов уже демонтирована. Теперь прихожане могут любоваться сценами Рождества Христова, Воскресения Христова, Благовещения Пресвятой Богородицы и сошествия Святого Духа на апостолов.

– Завершено уже более половины объёма работ – всего же нам нужно расписать около 500 квадратных метров поверхности, – сказал сайту «КР» бригадир иконописцев Илья Фирулёв. – Сейчас мы трудимся над притвором и центральной частью храма. В декабре возьмёмся за алтарь.

Настоятель храма отец Николай надеется, что все работы по его преображению будут завершены к Рождеству.

– Некоторые прихожане, завидев деревянные леса, думают, что церковь закрыта на ремонт и тут же покидают её, сожалеет отец Николай. – Но храм, как и прежде, проводит службы в обычном режиме.