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Иконописцы из Санкт-Петербурга расписывают церковь Николая Чудотворца в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 15:08 Категория: Культура

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Иконописец Светлана Жукова работает на шестиметровой высоте...

 

Инициатором этого дорогого подарка храму стала Русская медная компания. А Кыштымский медеэлектролитный завод, входящий в группу РМК, уже профинансировал подготовку поверхностей и начало росписи храма, перечислив на эти цели 11 миллионов рублей. Всего на преображение церковных стен и сводов будет выделен почти 31 миллион рублей.

 

 ...а её коллега Сергей Майстренко - на 15-метровой. 

 

В Николаевской церкви работает бригада из четырёх иконописцев. Трое из них приехали из Санкт-Петербурга. Все они – выпускники академии художеств Северной столицы. Ещё один художник из Екатеринбурга.

 

За месяц работы под куполом храма появились разноцветные орнаменты, а на верхней части одной из его стен – сцена Воскресения Христова. Иконописцы обещают завершить свой труд к Рождеству.

 

 

 

Несмотря на наличие строительных лесов в помещении, церковные службы проводятся в обычном режиме. Интересные подробности – в газете «Кыштымский рабочий». Больше фотографий в альбоме «Роспись церкци Николая Чудотворца».  

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