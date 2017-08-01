Художница из Санкт-Петербурга привезла в Кыштым свои пейзажи

Автор: КР от Вчера, 12:28 Категория: Культура

В Центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина проходит выставка живописных работ Анны Клепаловой. Молодая художница родилась в 1985 году в городе Нижнем Тагиле Свердловской области, но затем семья переехала в Кыштым.

С девяти лет она обучалась в детской художественной школе нашего города. Когда Анне было 13 лет, в Кыштыме состоялась её первая персональная выставка. Полюбовавшись работами юного дарования, к школьнице подошёл кыштымский поэт и художник Виктор Толокнов и произнёс: «Девочка, у тебя хорошее будущее».

Анна Клепалова окончила Уральское училище прикладного искусства в Нижнем Тагиле, а затем обучилась художественной росписи по металлу в Высшей школе народных искусств в Санкт-Петербурге. В 2007-2008 годах работала в петербургской компании «Биржа искусств», где основное создавала на заказ произведений искусства.

В 2008 году художница переехала в Белогород, где работала в художественном музее. Спустя два года она снова сменила место проживания, прописавшись в Туле. Там Анна Клепалова некоторое время работала колористом, затем руководителем и ведущим преподавателем студии живописи при музыкальной школе для детей и взрослых «Виртуозы». Сейчас наша землячка живёт в Санкт-Петербурге.

Открытие её второй выставки в нашем городе неслучайно совпало с вечером памяти Виктора Толокнова. Он стал человеком, предрёкшим художнице её яркую творческую жизнь. Большинство своих картин Анна Клепалова привезла в Кыштым из Санкт-Петербурга.

Жители нашего города могут насладиться природными и городскими пейзажами, натюрмортами и портретами, вышедшими из-под её кисти, до конца сентября. По соседству с этими работами разместились и картины Толокнова. Вход на экспозицию бесплатный.