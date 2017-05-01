Под Кыштымом состоялся байк-рок фестиваль с безумной атмосферой
Автор: КР от Вчера, 09:25 Категория: Культура
В минувшие выходные на базе отдыха «Акуля» в окрестностях Кыштыма состоялся байк-рок-фестиваль «Видели ночь». Его уже в шестой раз провели энтузиасты Вадим Родионов, Денис Марининов, Евгений Пономарёв и Дмитрий Осокин. Трое из них выросли и живут в Кыштыме. Неудивительно, что площадку для фестиваля они традиционно выбирают поближе к родному городу.
– Мы сами постоянно ездили на подобные фестивали по всему Уралу, – рассказал сайту «КР» Вадим Родионов. Правда, на следующий день после «Ночи» каждое слово давалось ему с трудом – сорвал голос, поддерживая выступающих на Акуле. – Обратили внимание на то, что таких мероприятий на Южном Урале маловато. Рокеры и байкеры собираются небольшими группами под Чебаркулём, в Снежинске и Трёхгорном. Но многочисленной, дружной тусовки с приглашением гостей издалека явно не хватало.
Байкеры из Кыштыма решили восполнить этот пробел. Название для своего детища выбрали из песни Виктора Цоя «Видели ночь». За шесть лет фестиваль стал, пожалуй, самым представительным в регионе. В этом году желание выступить на нём изъявили 50 рок-групп из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Перми, Тюмени. Из полусотни заявок организаторы отобрали немногим более тридцати. Почти все коллективы прибыли на берег Акули и слегка потревожили музыкой обосновавшихся здесь лебедей.
За две ночи на базе отдыха побывали около 500 человек. Палатки стояли не только на специально оборудованной поляне, но и в лесу. Впрочем, далеко не все гости планировали видеть ночь. Днём и вечером сюда приезжали семьи с детьми из Кыштыма и Озёрска. Фестивалю повезло с погодой: пока в Екатеринбурге и Челябинске лил дождь, над озером светило солнце.
Вернувшись домой, участники «Ночи» забросали организаторов самыми позитивными впечатлениями. «Всем привет от группы «Январиум»! Всё было на уровне, мощная поддержка! Спасибо всем организаторам и звукооператорам! Зрители были великолепны!». «Большое спасибо за классную площадку, тёплый прием и безумную атмосферу! Это была первая для «Роккота» поездка на фестиваль. Отличная организация, красивое место, шикарный звук и приятные люди – всё в совокупности заставит нас приехать на следующий год и взять с собой ещё больше друзей!»
Столь высокая оценка вдохновляет Вадима, Дениса, Евгения и Дмитрия: они не сомневаются, что в последние майские выходные 2018 года вновь встретятся с друзьями и единомышленниками на гостеприимной кыштымской земле.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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