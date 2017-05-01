Под Кыштымом состоялся байк-рок фестиваль с безумной атмосферой

Автор: КР от Вчера, 09:25 Категория: Культура

В минувшие выходные на базе отдыха «Акуля» в окрестностях Кыштыма состоялся байк-рок-фестиваль «Видели ночь». Его уже в шестой раз провели энтузиасты Вадим Родионов, Денис Марининов, Евгений Пономарёв и Дмитрий Осокин. Трое из них выросли и живут в Кыштыме. Неудивительно, что площадку для фестиваля они традиционно выбирают поближе к родному городу.

– Мы сами постоянно ездили на подобные фестивали по всему Уралу, – рассказал сайту «КР» Вадим Родионов. Правда, на следующий день после «Ночи» каждое слово давалось ему с трудом – сорвал голос, поддерживая выступающих на Акуле. – Обратили внимание на то, что таких мероприятий на Южном Урале маловато. Рокеры и байкеры собираются небольшими группами под Чебаркулём, в Снежинске и Трёхгорном. Но многочисленной, дружной тусовки с приглашением гостей издалека явно не хватало.

Байкеры из Кыштыма решили восполнить этот пробел. Название для своего детища выбрали из песни Виктора Цоя «Видели ночь». За шесть лет фестиваль стал, пожалуй, самым представительным в регионе. В этом году желание выступить на нём изъявили 50 рок-групп из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Перми, Тюмени. Из полусотни заявок организаторы отобрали немногим более тридцати. Почти все коллективы прибыли на берег Акули и слегка потревожили музыкой обосновавшихся здесь лебедей.

За две ночи на базе отдыха побывали около 500 человек. Палатки стояли не только на специально оборудованной поляне, но и в лесу. Впрочем, далеко не все гости планировали видеть ночь. Днём и вечером сюда приезжали семьи с детьми из Кыштыма и Озёрска. Фестивалю повезло с погодой: пока в Екатеринбурге и Челябинске лил дождь, над озером светило солнце.

Вернувшись домой, участники «Ночи» забросали организаторов самыми позитивными впечатлениями. «Всем привет от группы «Январиум»! Всё было на уровне, мощная поддержка! Спасибо всем организаторам и звукооператорам! Зрители были великолепны!». «Большое спасибо за классную площадку, тёплый прием и безумную атмосферу! Это была первая для «Роккота» поездка на фестиваль. Отличная организация, красивое место, шикарный звук и приятные люди – всё в совокупности заставит нас приехать на следующий год и взять с собой ещё больше друзей!»

Столь высокая оценка вдохновляет Вадима, Дениса, Евгения и Дмитрия: они не сомневаются, что в последние майские выходные 2018 года вновь встретятся с друзьями и единомышленниками на гостеприимной кыштымской земле.