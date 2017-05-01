Сергей Жилинский из Кыштыма стал призёром фестиваля русского бильярда
Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Спорт
В Челябинске состоялся фестиваль русского бильярда, посвящённый Дню Победы. В рамках фестиваля прошёл личный чемпионат Челябинской области среди ветеранов, на который съехались 60 участников из 12 городов Южного Урала.
Директор кафе-бильярда из Кыштыма Сергей Жилинский в упорной борьбе занял на чемпионате второе место, пропустив вперёд Валентина Беляева из Челябинска. Среди призёров чемпионата наш земляк – единственный представитель небольшого городка. Все остальные победители «гоняют шары» в мегаполисах: областном центре и Магнитогорске.
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