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Сергей Жилинский из Кыштыма стал призёром фестиваля русского бильярда

Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Спорт

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В Челябинске состоялся фестиваль русского бильярда, посвящённый Дню Победы. В рамках фестиваля прошёл личный чемпионат Челябинской области среди ветеранов, на который съехались 60 участников  из 12 городов Южного Урала.

 

Директор кафе-бильярда из Кыштыма Сергей Жилинский в упорной борьбе занял на чемпионате второе место, пропустив вперёд Валентина Беляева из Челябинска. Среди призёров чемпионата наш земляк – единственный представитель небольшого городка. Все остальные победители «гоняют шары» в мегаполисах: областном центре и Магнитогорске.

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