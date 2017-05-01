Сегодня в Кыштыме состоится открытие областного театрального фестиваля
Автор: КР от Сегодня, 09:04 Категория: Культура
Впервые наш город будет принимать областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2017». Помимо Кыштыма, постановки в исполнении актёров из Челябинска, Магнитогорска, Озёрска, Верхнего Уфалея и Златоуста увидят зрители в Каслях и Верхнем Уфалее.
Челябинский Камерный театр первым продемонстрирует свою работу «Сокровища пиратов, или цирк «Бабочка» на сцене кыштымского Дворца культуры «Победа».
В этом году фестиваль «Сцена» приурочен к Дню защиты детей, который будет отмечаться 1 июня. Поэтому все постановки рассчитаны именно на юного зрителя. За неделю фестиваля экспертам предстоит оценить 14 постановок.
Анонсы спектаклей, которые смогут увидеть кыштымцы, представлены на нашем сайте в разделе «Городская афиша».
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