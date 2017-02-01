Жительница Кыштыма узнала своего отца и его друзей в кадрах советской киноленты

Автор: КР от Вчера, 15:25 Категория: Культура

Ольга Комарских разместила в социальной сети «ВКонтакте» отрывки из советской мелодрамы 1984 года «Дорога в себе». В сценах из этого фильма она узнала своего отца Игоря Комарских и его ровесников, которые до сих пор живут в Кыштыме.

«Мало кто знает, но в 1983 году в Кыштыме Свердловская киностудия снимала фрагменты фильма «Дорога к себе». Съёмки проходили в районе Дальней Дачи. Вечер танцев снимали в доме на Каслинском тракте (он до сих пор стоит на том же месте), – написала Ольга в комментарии к фрагментам киноленты. – Актеры жили в гостинице «Малахит». Для массовки пригласили местную молодёжь. В их число попал и мой папа вместе со своими друзьями. В этот год многие из них вернулись из армии, устраивались на работу и занимались в хореографическом коллективе «Риллио». Как подозревает папа, именно танцевальная подготовка стала определяющей в подборе актёров второго плана. Пятиминутный фрагмент с участием кыштымской молодежи снимали около месяца. Массовке платили по 5 рублей за съёмочный день. Папа вспоминает, что даже когда съёмки уже завершились, по осени, актёры снова приезжали в Кыштым, чтобы переснять неудачные сцены. Мы долго не могли найти этот фильм, потому что не знали названия. Папа помнит, что черновой вариант был «Где раки зимуют».



Размещённые Ольгой фрагменты уже посмотрели более 600 пользоватей соцсети. По её словам, в кадрах вместе с её отцом мелькают кыштымцы Юрий Копылов, Александр Репнёв, Дмитрий Пухов, Олег Трифонов, Евгений Войщев, Татьяна Косых, Любовь Егорова, Елена Сурашева, возможно, и ещё кто-нибудь из неизвестных ей земляков.

Для справки: Фильм «Дорога к себе» рассказывает о семнадцатилетнем Вене Сидельникове, которому не сидится дома под крылышком обеспеченных родителей. Он решает отправиться в глухомань, на крупную стройку, чтобы почувствовать вкус настоящей жизни. В фильме снимались Марина Яковлева, Александр Фатюшин, Владимир Шевельков (будущий гардемарин), Михаил Пуговкин и Анатолий Ромашин.