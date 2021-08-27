Кыштым примет областной форум «Мастеровые Южного Урала»

Вчера, 14:58 Категория: Культура

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В пятницу, 3 сентября, Народный Дом соберёт более 50 мастеров народно-прикладного творчества со всех уголков Южного Урала.

Как сообщила сайту «КР» администратор Народного Дома Яна Шарипова, встреча начнётся с культурного диалога на тему «Создание интерактивных пространств по продвижению и популяризации традиционных ремёсел Челябинской области». В числе участников – мастеровые Кыштымского городского округа. Во второй части программы – презентация-защита на специальное звание «Народный мастер-ремесленник Челябинской области». На звание будут претендовать только пять мастеров – умельцы из Миасса (2 участника), Нязепетровска, Увельского и Чесменского районов.