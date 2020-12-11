Сразу три творческих коллектива Кыштыма удостоены новых званий

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Речь идёт о коллективах Народного дома.

Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, приказом министерства культуры Челябинской области N 519 от 8 декабря 2020 звание «Заслуженный коллектив народного творчества Южного Урала» присвоено вокальному ансамблю «Баллада» (руководитель Елена Князева). Звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества» присвоено джаз-комбо «Band'Оzz» под руководством Анатолия Худякова.

По словам художественного руководителя Централизованной клубной системы Ольги Горбаневой, подтверждение звания «Народный коллектив» получил хор народной песни. В настоящее время хором руководит Елизавета Быкова. Отныне известный кыштымский хор будет носить имя основателя коллектива – Заслуженного работника культуры России Анатолия Ивановича Морозова.