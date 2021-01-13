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Кыштымские вокалисты из Дома детского творчества стали лауреатами всероссийского конкурса

Сегодня, 13:17 Категория: Культура
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Вокальный коллектив Дома детского творчества «Серебряный колокольчик» принял участие во всероссийском конкурсе «Альянс талантов» и стал лауреатом второй и третей степени.

 

Как сообщила сайту «КР» руководитель коллектива Юлия Сырейщикова, два солиста – Даша Бессонова (лауреат 3 степени) и Богдан Щукин (лауреат 2 степени) – участвовали в конкурсе такого уровня впервые. Дмитрий Гаврюшин, ставший лауреатом второй степени, отмечен медалью и дипломом. 

 

Даша за свои артистизм и самобытность награждена специальным дипломом и подарком. Старшая и средняя группы «Серебряного колокольчика» стали лауреатами третьей степени. Они получили медали, кубки и сладкие подарки.

 

 

 

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Теги: Кыштым Дом детского творчества Серебряный колокольчик Альянс талантов

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