Танцевальный коллектив из Кыштыма стал лауреатом международного конкурса в Москве

Вчера, 09:22 Категория: Культура

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Фото со страницы Катерины Бессоновой ВКонтакте.

В столице состоялся международный конкурс-фестиваль «Рождественские каникулы». Наш город представил коллектив восточного танца «Навэра» из Дома детского творчества (руководитель Катерина Бессонова).

Кыштымские участницы удостоились высоких результатов. Так, танцевальная композиция «Подружки на балу» была отмечена дипломом третьей степени. Танец «Танцевальная школа. Открытый урок» стал дипломантом второй степени. Танец «Межансе» стал дипломантом второй степени, «Давай пойдём клубиться» – дипломантом первой степени. «Цветные сны» и «Халиджи» стали лауреатами третьей степени, «Нагайна» – лауреатом второй степени. Участница «Навэры» в индивидуальном выступление Анна Астахова удостоилась звания лауреата первой степени.

Подробнее о поездке в Москву участниц коллектива «Навэра» читайте в ближайшем номере газеты «Кыштымский рабочий».