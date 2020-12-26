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Жительница Кыштыма стала победительницей фестиваля по восточным танцам

Сегодня, 15:41 Категория: Культура
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– Пандемия – не повод бросать любимое дело и сидеть в четырёх стенах, – бойко заявляет жительница Кыштыма Вера Бушуева. – Несмотря на то, что пока временно нет возможности участвовать в фестивалях и конкурсах, как это было раньше, многие из них перешли в формат онлайн. Перестроились и мы, участники.  Продолжаю танцевать и готовиться дома к выступлениям, записываю творческие номера и отправляю организаторам конкурсов.

 

Как итог – поклонница восточных танцев Вера Бушуева заняла первое место на IX международном фестивале по восточным танцам, который состоялся в Кургане. Успех жительнице Кыштыма принёс танец в номинации «Классика», в котором участвовали женщины от 50 лет и старше.

 

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Теги: Кыштым Курган восточные танцы

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