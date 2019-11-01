Танцовщица из Кыштыма стала призёром международной танцевальной ассамблеи

Автор: КР от Сегодня, 10:47 Категория: Культура

Вера Михайловна Бушуева занимается восточными танцами восемь лет. За это время она завоевала семь кубков, десять золотых и 50 серебряных медалей за участие в танцевальных конкурсах и фестивалях.

В минувшие выходные в рамках Международной танцевальной ассамблеи УрФО «Евразия Dance» в Челябинске Вера Бушуева стала серебряным и бронзовым призёром в категориях «Классика» и «Фольклор».

– Было очень много участников, поэтому такие результаты – настоящее признание для меня, – сказала сайту «КР» Вера Михайловна. – А месяц назад я завоевала серебро на областном фестивале любителей восточных танцев «Ирис Фэст».