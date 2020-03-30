В книге английского металлурга описан Кыштым 123 года назад

Вчера, 11:55 Категория: Культура

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Анлийский металлург Джейм Картмелл Ридли в своей книге «Записки о поездке в Россию» уделил несколько строк Кыштыму. В наш город он приехал в 1897 году в рамках Международного геологического конгресса. Тогда русское правительство организовало для участников форума Уральские геологические экскурсии.



По записям Ридли можно представить, каким был Кыштым 123 года назад. В частности Джеймс Ридли описывает своё прибытие в город 14 августа 1897 года. Тогда станция Кыштым располагалась в двух-трёх милях (3,12-4,8 километра) от населённого пункта. Участников экскурсии поселили в Белом доме.

«Ночью с балкона частного особняка мы наблюдали непередаваемое словами зрелище. Вдали виднелись горы, чуть ближе располагались озеро, белоснежная православная церковь с голубыми куполами, а совсем рядом – огромный двор, с трех сторон окруженный белыми зданиями необычной конструкции и формы. Луна светила столь ярко, как будто дело было днём».





Побывал Ридли на кыштымском железоделательном заводе. Затем отправился на гору Сугомак.



«На западе открывался прекрасный вид на Уральские горы, а на востоке – просторы Сибири. Вдоль восточных отрогов Урала нашим взорам предстал удивительный край множества озер, что стало хорошим вознаграждением нам за трудный подъем на вершину.

У дрожек уже стояла толпа кыштымцев, преимущественно женского пола. Пока мы сидели на траве в ожидании своих товарищей, пришедшие поглазеть на нас женщины угостили нас семенами подсолнечника, который растет почти в каждом крестьянском дворе на востоке России и дает очень вкусные семечки. Мы уехали отсюда в 9:20 вечера»

Более подробно с книгой Джеймса Ридли можно ознакомиться здесь: «Записки о поездке в Россию»