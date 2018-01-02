Житель Кыштыма, увлекающийся астрономией, будет наблюдать суперлуние с помощью телескопа

Автор: КР от Сегодня, 16:10 Категория: Экология

Сегодня с 14:48 до 18:11 по московскому времени можно будет увидеть одновременно затмение, суперлуние и полнолуние. В последний раз астрономы наблюдали это редкое небесное явление 150 лет назад. По словам экспертов, лучше всего затмение будет видно жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Астрономы прогнозируют, что в 16:29 по московскому времени Луна окрасится в кроваво-красный цвет и окажется вблизи центра земной тени. В этот момент наступит максимальная фаза полного затмения, которое продлится примерно 77 минут. Затем Луна начнёт постепенно выходить из земной тени.

Фазы Луны будут быстро сменять друг друга, пока спутник Земли не откроется полностью. Это произойдёт в 19 часов по московскому времени.

Столь редкое уникальное явление ни за что не пропустит житель Кыштыма, много лет наблюдающий за небесными телами с помощью телескопа Александр Зарубин.

Несколько лет назад работник радиозавода построил на своём огороде сооружение, напоминающее обсерваторию – с установленным на втором этаже телескопом и открывающейся куполообразной крышей.

Как сказала сайту «КР» его супруга, начальник управления информатизации администрации Кыштымского городского округа Елена Зарубина, Александр Юрьевич уже подготовился к наблюдению за суперлунием и намерен провести этот вечер в своей обсерватории.