Сотрудница историко-революционного музея Кыштыма претендует на звание лучшего гида России
Автор: КР от Вчера, 17:39 Категория: Туризм
Русское географическое общество совместно с телеканалом «Моя планета» и радиостанцией «Маяк» впервые объявило конкурс «Лучший гид России». Около пятисот как опытных, так и начинающих экскурсоводов со всех уголков нашей страны прислали видеосюжеты о достопримечательностях своих городов и районов. Всего пять номинаций: «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник», «Гид-любитель» и «Гид-любитель. До 18 лет». Заведующая музейно-образовательным отделом кыштымского музея Яна Водолеева подала заявку в номинацию «Гид-профессионал. Город». Больше никто из кыштымцев участие в этом конкурсе не принимает.
– Да и я узнала о нём случайно, – сказала сайту «КР» Яна Водолеева. – Третий год работаю в музее, и начинала как раз с должности экскурсовода. Директор Розалия Сагдиевна Галябиева и учёный секретарь Елена Всеволодовна Кузнецова поддержали меня и очень помогли. Мы записали видеоролик и отправили его на сайт Русского географического общества.
В ролике продолжительностью в две с половиной минуты Яна Водолеева на фоне памятника федерального значения – усадьбы «Белый дом» – рассказывает об истории этого уникального архитектурного сооружения. Задача музейных работников, которым пришлось выступить ещё и в роли режиссёров, – привлечь как можно больше внимания к демидовской усадьбе. В случае победы Яна Водолеева получит уникальную возможность выступить в познавательной программе на телеканале «Моя планета» и на радио «Маяк», а видеоролик о Кыштыме увидит вся страна. Победитель будет определён с помощью онлайн-голосования на сайте лучшийгид.рф. Жители нашего города уже могут ставить лайки за видеосюжет о Кыштыме.
Комментарии
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Кирилл Мазур)
какое красивое растение ! а для андрюши -ее не только курят , но и варят . попробуй-вдруг понравится ! >>>
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Андрей Макаров)
а не судьба открыть туже википедию и узнать , что конопля дикорастущая не является желанной для курильщиков по крайне низкому содержанию каннабина. кому то нечем занятся и только создает видимость раб >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (курсор)
была когда то скамья позора. >>>
Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек (Гость Горожанин)
Без задержек? А как же задержка с 29 июня? Вижу статью http://www.kr74.ru/utilities/7979-v-kyshtyme-pervym-bez-goryachey-vody-na-dve-nedeli-ostanetsya-mikrorayon-nizhnego-kyshtyma.html >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (Олег)
Вот видети до чего дошло а это руководство больницы и города виновны и скамья их давно уже ждет >>>
Все комментарии