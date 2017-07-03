Сотрудница историко-революционного музея Кыштыма претендует на звание лучшего гида России

Автор: КР от Вчера, 17:39 Категория: Туризм

Русское географическое общество совместно с телеканалом «Моя планета» и радиостанцией «Маяк» впервые объявило конкурс «Лучший гид России». Около пятисот как опытных, так и начинающих экскурсоводов со всех уголков нашей страны прислали видеосюжеты о достопримечательностях своих городов и районов. Всего пять номинаций: «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник», «Гид-любитель» и «Гид-любитель. До 18 лет». Заведующая музейно-образовательным отделом кыштымского музея Яна Водолеева подала заявку в номинацию «Гид-профессионал. Город». Больше никто из кыштымцев участие в этом конкурсе не принимает.

– Да и я узнала о нём случайно, – сказала сайту «КР» Яна Водолеева. – Третий год работаю в музее, и начинала как раз с должности экскурсовода. Директор Розалия Сагдиевна Галябиева и учёный секретарь Елена Всеволодовна Кузнецова поддержали меня и очень помогли. Мы записали видеоролик и отправили его на сайт Русского географического общества.

В ролике продолжительностью в две с половиной минуты Яна Водолеева на фоне памятника федерального значения – усадьбы «Белый дом» – рассказывает об истории этого уникального архитектурного сооружения. Задача музейных работников, которым пришлось выступить ещё и в роли режиссёров, – привлечь как можно больше внимания к демидовской усадьбе. В случае победы Яна Водолеева получит уникальную возможность выступить в познавательной программе на телеканале «Моя планета» и на радио «Маяк», а видеоролик о Кыштыме увидит вся страна. Победитель будет определён с помощью онлайн-голосования на сайте лучшийгид.рф. Жители нашего города уже могут ставить лайки за видеосюжет о Кыштыме.