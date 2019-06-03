Бажовский фестиваль не обойдётся без мастериц из Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 11:08 Категория: Культура

Уже в предстоящие выходные, с 21 по 23 июня, на поляне вблизи села Демарино в Пластовском районе пройдёт всероссийский Бажовский фестиваль.

По традиции, участники масштабного культурного события – это самодеятельные коллективы и исполнители Челябинской области, лауреаты всероссийских, региональных, областных фестивалей и конкурсов народного творчества, мастера народных ремёсел и самодеятельные художники, а также поэты и композиторы. В этом году, по примерным подсчётам, ожидается около 30 тысяч гостей бажовки.

На поляне развернутся мастеровая слобода, Шёлковая горка, этногород «Уральское поселение», ярмарки и выставки прикладного творчества.

Как всегда. не обойдётся Бажовский фестиваль и без кыштымских мастеров. Рукодельницы представят кукол и украшения ручной работы, изделия в технике скрапбукинг и многое другое.