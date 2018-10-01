Сочинение школьницы из Кыштыма вошло в сотню лучших по России Автор: КР от Вчера, 15:28 Категория: Образование 0 Одиннадцатиклассница первой школы София Заикина в следующую пятницу отправится в Москву. Она, как и ещё 99 школьников из разных уголков нашей страны, стала победителем федерального этапа всероссийского конкурса сочинений. Награждение состоится в Общественной палате Российской Федерации. – Я хочу стать графическим дизайнером, так как увлекаюсь рисованием, – сказала сайту «КР» София Заикина. – Но иногда пишу стихи и рассказы, так сказать, в стол. Представить своё произведение на конкурс я решилась впервые. Школьница, поддавшись вдохновению, за несколько дней написала рассказ о доброй и щедрой девочке Кире. В день своего 12-летия, который пришёлся на праздник Святой Троицы, Кира сначала сходила с мамой в церковь, а затем отправилась в парк. Там она вместо того, чтобы купить себе подарок, отдала все накопленные деньги пожилому музыканту. – Для меня результаты конкурса стали полной неожиданностью, – говорит София. – В столицу я полечу с папой. Если я не ошибаюсь, в прошлом году победители конкурса сочинений встречались с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Было бы здорово увидеть его своими глазами! Помимо ученицы из Кыштыма, в Москву с Южного Урала отправится ещё и Екатерина Ганич из школы № 42 города Копейска. Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года и проходит в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить