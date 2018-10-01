Сочинение школьницы из Кыштыма вошло в сотню лучших по России

Автор: КР от Вчера, 15:28 Категория: Образование

Одиннадцатиклассница первой школы София Заикина в следующую пятницу отправится в Москву. Она, как и ещё 99 школьников из разных уголков нашей страны, стала победителем федерального этапа всероссийского конкурса сочинений. Награждение состоится в Общественной палате Российской Федерации.

– Я хочу стать графическим дизайнером, так как увлекаюсь рисованием, – сказала сайту «КР» София Заикина. – Но иногда пишу стихи и рассказы, так сказать, в стол. Представить своё произведение на конкурс я решилась впервые.

Школьница, поддавшись вдохновению, за несколько дней написала рассказ о доброй и щедрой девочке Кире. В день своего 12-летия, который пришёлся на праздник Святой Троицы, Кира сначала сходила с мамой в церковь, а затем отправилась в парк. Там она вместо того, чтобы купить себе подарок, отдала все накопленные деньги пожилому музыканту.

– Для меня результаты конкурса стали полной неожиданностью, – говорит София. – В столицу я полечу с папой. Если я не ошибаюсь, в прошлом году победители конкурса сочинений встречались с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Было бы здорово увидеть его своими глазами!

Помимо ученицы из Кыштыма, в Москву с Южного Урала отправится ещё и Екатерина Ганич из школы № 42 города Копейска.

Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года и проходит в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.