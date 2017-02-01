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Пациентке из Кыштыма сделали операцию на сердце с помощью глубокой заморозки

Автор: КР от Вчера, 15:37 Категория: Медицина

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В течение года 63-летняя Галина Малёва страдала от сердечной аритмии. В январе она получила направление  в федеральный кардиологический центр в Челябинске. Жительница Кыштыма стала первой в новом году пациенткой, сердце которой специалисты восстанавливали с применением криотехнологий.

 

По словам заведующего кардиохирургическим отделением № 3 Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Павла Шугаева, метод криоабляции не нов. Раньше его  использовали при операциях на открытом сердце. Теперь специальные электроды, охлаждаемые газом до температуры минус 60-70 градусов, позволяют добираться и уничтожать  вызывающие тахикардию участки через минидоступ и  через сосуды.

 

У новых технологий множество преимуществ. Криовмешательство происходит без боли, без ожогов, без негативных последствий, под местной анестезией. Именно поэтому Галина Малёва помнит всё, что происходило с ней на операционном столе. Правда, она говорит, что с большим удовольствием забыла бы об этой процедуре навсегда.  

 

Криоабляцию при операциях через минидоступ в Челябинске начали применять только с декабря прошлого года. Её испытали на себе всего двадцать с небольшим пациентов, в том числе двое детей. Так что кыштымскую пенсионерку вполне можно назвать пионеркой нового метода лечения сердечных заболеваний.

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