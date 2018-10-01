В Кыштыме вокальная группа «Фэст» вышла в финал областного телевизионного конкурса

Автор: КР от Вчера, 14:14 Категория: Культура

В субботу, 27 октября, в Кыштыме прошёл отборочный тур пятого телевизионного конкурса «Марафон талантов». На сцене Народного дома выступили самодеятельные артисты десяти территорий Челябинской области.

Кыштым на конкурсе представляли детский фольклорный ансамбль «Гусельки», вокальная группа «Фэст», а от театральной студии «Окно» выступила Маргарита Батракова.

За пять лет существования конкурса кыштымские коллективы трижды выходили в финал. Вокальная группа «Фэст» под руководством Татьяны Власовой завоевала это право в четвёртый раз. Причём со второй попытки.

– Телевизионщики прервали нас на середине песни. Сказали, что они неправильно отстроили свет, из-за чего на картинке у нас стали появляться на лицах синие пятна, – сказал сайту «КР» участник вокальной группы «Фэст» Павел Чебанов. – После того, как они заново отстроили свет, мы вышли и спели песню уже до конца. Жюри удивились тому, что все участники коллектива работают на одном предприятии – радиозаводе.

По словам руководителя вокальной группы «Фэст» Татьяны Власовой, жюри также отметило, что ребята смогли зажечь зал, выступив с хорошей песней Муслима Магомаева «Колесо» в аранжировке группы «Кватро».

Вокальную группу «Фэст» поздравил депутат Законодательного Собрания Челябинской области Павел Киселёв, вручив из ей депутатскую премию в размере 10 000 рублей.