Певцы из Кыштыма завоевали награду в одном из лучших российских конкурсов

Автор: КР от Вчера, 12:03 Категория: Культура

В Екатеринбурге прошёл финал конкурса для молодых исполнителей «Песня не знает границ». В нём приняли участие лучшие музыкальные коллективы Уральского федерального округа. Челябинскую область представила группа «Фэст» из Кыштыма.

Выступление участников оценивали певец Игорь Демарин, композитор Олег Иванов, заслуженный артист России Юрий Шиврин, певица Мари Карне, музыкант Брендон Стоун.

– Было объявлено зрительское голосование. Мы одержали в нём победу, – сообщил сайту «КР» солист группы «Фэст» Павел Чебанов. – Благодарим всех, кто нас поддерживал!

Награждение участников пройдёт сегодня вечером. В эти минуты кыштымские исполнители находятся на репетиции финального гала-концерта, в котором примут участие лауреаты, дипломанты конкурса, «Оркестр XXI Века» под управлением народного артиста России Павла Овсянникова и все члены жюри.

Группа «Фэст» восемь лет успешно выступает под руководством Татьяны Власовой, которая возглавляет вокально-эстрадную студию «Отражение» во Дворце культуры «Победа».

В коллективе «Фэст» поют пять солистов – Александр Симонов, Илья Власов, Павел Чебанов, Андрей Тарасов и Константин Глухов.