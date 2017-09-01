В Кыштыме в детских садах и больнице включают отопление
Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: ЖКХ
Как сообщила сайту «КР» глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, несмотря на благоприятный прогноз погоды в ближайшие дни, сегодня было принято решение разрешить детским садам включить систему отопления там, где для этого есть техническая возможность.
В настоящее время центральная городская котельная уже набирает дополнительную мощность, чтобы обеспечить теплоносителем дошкольные образовательные учреждения.
Кроме детских садов, к отоплению подключат три объекта центральной городской больницы – хирургический корпус, здание детского стационарного отделения и родильный дом.