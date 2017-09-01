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В Кыштыме в детских садах и больнице включают отопление

Автор: КР от Вчера, 16:55 Категория: ЖКХ

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Как сообщила сайту «КР» глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, несмотря на благоприятный прогноз погоды в ближайшие дни, сегодня было принято решение разрешить детским садам включить систему отопления там, где для этого есть техническая возможность.

 

В настоящее время центральная городская котельная уже набирает дополнительную мощность, чтобы обеспечить теплоносителем  дошкольные образовательные учреждения.

 

Кроме детских садов, к отоплению подключат три объекта центральной городской больницы – хирургический корпус, здание детского стационарного отделения и родильный дом.

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А поликлинику подключать не надо? Люди мерзнут. Бяда!
 
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