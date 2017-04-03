В Кыштыме увеличат площади ямочного ремонта муниципальных дорог
Автор: КР от Сегодня, 12:08 Категория: ЖКХ
На эти цели из местного бюджета в этом году выделялось 1,5 миллиона рублей. Общая площадь повреждённых участков дорог, на которых должен пройти ямочный ремонт, составит 1857,2 квадратных метра.
Аукцион на подрядные работы, который проводило управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа, привлёк внимание шести участников. Но в ходе его проведения трое устранились от дальнейшего соперничества. В итоге цена была снижена до 952 500 рублей и победителем признан ООО «Дороги». С этим кыштымским предприятием конкурировали две челябинские формы. ООО «СК «АНН» сошла с дистанции при цене 1, 035 миллиона рублей, а ООО «Рэал» – при 960 тысячах рублей.
В рамках санитарного месячника, который проходит в Кыштымском округе, ООО «Дороги» предстоит к 1 мая отремонтировать основные дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, этапы легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Кыштымский рабочий» и шествие трудовых коллективов в День Победы и в День города.
Как сообщили сайту «КР» в управлении городского хозяйства, сэкономленные в ходе аукциона 547,5 тысяч рублей позволят сформировать новый лот на ямочный ремонт дорог. Дополнительный аукцион уже готовится.
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