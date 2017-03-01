В Кыштыме через неделю начнётся генеральная уборка

Автор: КР от Вчера, 15:08 Категория: Экология

Сегодня на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева объявила, что с 3 апреля в городе и посёлках будет объявлен традиционный санитарный месячник по очистке территорий. По её словам, интенсивное таяние снега уже выявило много мусора. Особенно крупные залежи почему-то проявились около многих трансформаторных подстанций.

Как сообщил сайту «КР» первый заместитель главы округа Пётр Мошкин, в предстоящую пятницу состоится заседание штаба по проведению санитарного месячника. Управление городского хозяйства администрации округа подготовит реестр самых загрязнённых территорий, чтобы распределить их между предприятиями и организациями. В первой декаде апреля в Кыштымском округе ожидается начало паводка, поэтому с началом субботников усилится контроль за дренажными системами для отвода талых вод.

Одним из важных мероприятий санитарного месячника в городе и посёлках станет проведение ямочного ремонта муниципальных дорог. По информации начальника отдела управления городского хозяйства Александра Головачёва, в бюджете Кыштымского округа на эти цели заложены 1,9 миллиона рублей. Аукцион среди подрядчиков состоится уже 4 апреля чтобы его победители к 1 мая могли отремонтировать основные городские дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта, этапы легкоатлетической эстафеты на призы «Кыштымского рабочего», а также проходят шествия в День Победы и в День города.