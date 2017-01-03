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В Кыштыме жильцам одной из многоэтажек не выставляют счета на оплату электроэнергии

Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: ЖКХ

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Вчера вечером в редакции газеты «Кыштымский рабочий» состоялась ежемесячная горячая линия с главой Кыштымского округа Людмилой Шеболаевой. В числе других к ней поступило три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.

                                      

Его  обслуживает управляющая компания ООО «Гарант». Но ни она,   ни Энергосбыт не выставляют им счета на оплату электроэнергии. Люди даже обращались с заявлением в Энергосбыт с просьбой выставлять индивидуальные счета, но никакого ответа так и не получили.

 

В этом доме многие жилые помещения сдаются в найм и, как следствие, по ним образовался  большой долг за ЖКУ. Но добросовестные плательщики не желают копить долги. А по электроэнергии они набегают немалые. К примеру, платёж собственников комнаты в 13 квадратных метров достигает 500 рублей в месяц. Ситуация с «бесплатной» электроэнергией, которая длится уже третий год, жильцов сильно беспокоит. Глава округа пообещала им во всём разобраться.

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