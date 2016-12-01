Перед новогодними праздниками у тысяч жителей Кыштыма в уплату непогашенных долгов арестовали банковские счета

Автор: КР от Сегодня, 11:36 Категория: Общество

С начала декабря в Кыштымском городском округе для шести с половиной тысяч физических и юридических лиц, за которыми тянутся долги по линии ГИБДД, алиментам, кредитам или за жилищно-коммунальные услуги, судебные приставы заморозили расчётные счета. В общей сложности кыштымцы, в отношении которых приняты такие меры, задолжали 393 миллиона рублей.

– К концу года у нас обновилась база исполнительных производств, и у тех должников, кто имеет расчётные счета в банках, они автоматически заблокировались, – поясняет сайту «КР» начальник городского отдела судебных приставов по Кыштыму Елена Кенибас. – Компьютерная программа арестовывает все счета, независимо от их назначения. Это могут быть и алименты, и пенсии. В этом случае людям необходимо прийти к нам, чтобы проверить задолженность и погасить её. Узнать о своих долгах можно и на сайте службы судебных приставов.

Больше всего среди тех, кто потерял доступ к своим счетам, оказалось клиентов кыштымского отделения Сбербанка – свыше трёх тысяч. Оставшиеся аресты приходятся на расчётные счета, открытые в отделениях Челиндбанка и ВТБ 24.