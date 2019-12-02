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В многоквартирном доме Кыштыма возобновится подача горячего водоснабжения, отключённого в конце ноября

Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: ЖКХ

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В конце ноября в доме 103 на улице Красной Звезды вышел из строя бойлер. Жители многоквартирного дома остались без горячей воды.

 

На оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа директор управляющей компании «Комфорт» Дмитрий Двукраев доложил о мерах, которые предпринимаются для восстановления горячего водоснабжения.

 

– Вышедший из строя бойлер был установлен в октябре 2011 года, – сказал Дмитрий Владимирович. – Гарантийный срок не истёк, однако отремонтировать теплообменник не удалось. В прошлую пятницу мы заказали новый бойлер из Санкт-Петербурга. В среду, 11 декабря, получим его и начнём установку.

 

Горячее водоснабжение планируется восстановить в эту пятницу, 13 декабря.

 

По поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, будет составлен реестр всех бойлеров в многоквартирных домах с указанием даты их установки. Таким образом, в нашем городе будут контролировать оборудование, которое может выйти из строя.


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