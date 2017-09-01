В Кыштыме жильцы многоэтажных домов соглашаются на замену бойлеров за свой счёт
Автор: КР от Вчера, 15:29 Категория: ЖКХ
Замена этих приборов входит в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Теоретически возможно поучить компенсацию за этот вид капремонта в счёт взносов, перечисляемых в фонд Регоператора, если жильцы заменят бойлер раньше, чем это предусмотрено программой ремонта системы теплоснабжения их дома.
Но, как сказал сайту «КР» директор управляющей компании «Комфорт» Дмитрий Двукраев, на деле реализовать эту схему крайне сложно.
Сейчас эта управляющая компания «Комфорт» проводит общие собрания с жильцами многоквартирных домов, где требуется замена бойлеров для обеспечения подачи горячей воды. Из 57 домов в этом нуждаются шесть. Собственники квартир в рассрочку оплачивают приобретение современного теплообменника, а монтаж и подключение производится за счёт жилищных платежей.
В среднем получается по 1300 рублей с квартиры в 60-квартирном доме. По этой схеме установлен теплообменник в доме на улице Челюскинцев, 47 и ведётся подготовительная работа на доме К. Либкнехта, 135.
Компания «Комфорт» заказала на перспективу ещё три современных теплообменника, которые понадобятся другим домам после решения общего собрания жильцов.