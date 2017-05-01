Под Кыштымом экспедиция обнаружила пломбы, которыми когда-то клеймили динамит
Автор: КР от Сегодня, 15:39 Категория: Туризм
На руинах динамитного завода в окрестностях Кыштыма побывала экспедиция группы «Таинственный Урал». Группа была создана энтузиастами в сети Интернет несколько лет назад для изучения загадок родного края, его непознанных явлений и легенд. Участники группы – а их уже больше 14 000 – не просто собирают имеющуюся информацию, они сами отправляются в окутанные мистикой уголки Урала и месте пытаются докопаться до истины.
Вот и в преддверии поездки в Кыштым компания под предводительством основателя группы Андрея Любушкина познакомилась с историей динамитного завода. Как известно, он был создан в 1916 году силами английских инженеров и строителей. Выпускавшийся здесь динамит использовался в военном деле и в горной промышленности. Во время первой мировой войны им оснащали морские мины. Завод работал до начала 30-х годов, пережил несколько взрывов и пожаров и был закрыт, когда производство оказалось нерентабельным, оборудование – устаревшим, а на смену динамиту дореволюционного образца пришли новые его виды.
До наших дней сохранились фрагменты кирпичной кладки заводских стен, следы гидротехнических сооружений, входы в хорошо укреплённые подземные склады, где, по всей видимости, хранилась готовая продукция, и железный крест на склоне холма в память о стороже, погибшем при одном из взрывов.
Путешественники осмотрели руины и окружающую их природу. Кроме того, один из участников экспедиции Ильяс Ахметов обнаружил рядом с небольшим озером на приличном расстоянии от стен несколько глубоких ям с признаками некогда существовавших в них построек. В ямах с помощью металлодетекторов он разыскал пласты и 15 свинцовых пломб с клеймом, которыми когда-то пломбировали ящики с динамитом. На каждой из них с одной стороны отпечатана эмблема горнорудного ведомства — два скрещённых молотка и рыба, смотрящая головой на восток (рыба была эмблемой всех заводов Кыштыма), а с другой стороны – аббревиатура КДЗ. Члены экспедиции предполагают, что наткнулись на место, где когда-то располагался цех по изготовлению свинцовых бляшек для пломб.
По мнению Андрея Любушкина и его друзей из «Таинственного Урала», окружённые кыштымскими красотами руины старого динамитного завода – прекрасный маршрут выходного дня, позволяющий и насладиться живописными видами, и познакомиться сразу с несколькими легендами родного края.
Комментарии
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