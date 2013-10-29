В Кыштыме подростки начали вступать в группы смерти

Автор: КР от Вчера, 10:01 Категория: Общество

С шокирующим заявлением обратилась вчера в полицию жительница нашего города. Она пришла в дежурную часть вместе с дочерью-подростком, которую сверстница уговаривала вступить вместе с ней в одну из социальных групп. К счастью, девочке хватило ума пойти не на поводу у подруги, а рассказать всё матери.

– Эта группа в сети интернет больше известна как группа смерти, – пояснила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Подростки, попавшие в неё, воспринимают её как игру. Участники группы должны выполнить 50 заданий, каждое из которых может в любую минуту закончиться смертельным исходом. Например, одно из заданий – порезать себе вены и прислать фотоотчёт… Интернет-группы, подталкивающие детей к суициду, зачастую бывают замаскированы под безобидные игры. В настоящее время проводится проверка.

К примеру, кто бы мог подумать, что интернет-игра «Феи Винкс», рассчитанная на дошкольниц, на самом деле тоже «вербует» своих жертв. В игре говорится: «Ты хочешь стать феей воздуха? Тогда нужно подойти к окну, залезть на подоконник…» Нетрудно догадаться, к чему призывают разработчики такой игры.

Чтобы оградить своих детей от необдуманных поступков, родители должны контролировать каждый их шаг в интернете. Ограничьте доступ к сети на сотовых телефонах и других устройствах, которыми пользуются ваши дети.