Руководитель кыштымского турбюро рассказала, где можно провести отпуск в этом году

Вчера, 13:44 Категория: Туризм

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Зима не спешит уступать дорогу весне, а, между прочим, уже пора задуматься о том, где можно провести отпуск в этом году. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно смягчаются, и всё больше городов и стран вновь готовы встречать туристов.

Где любители путешествий смогут устроить себе «перезагрузку» этим летом? Об этом мы попросили рассказать руководителя туристического бюро «Спутник» Юлию Полуэктову.

По её словам, в предстоящем летнем сезоне будет увеличение рейсов, в том числе и чартерных, в города России. Отправиться с экскурсиями можно в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, на Байкал, в Крым, Алтай, Казань, Карелию и в другие города. Кстати, в майские праздники «Спутник» предлагает туристам насладиться чистейшим воздухом святых мест Золотого Кольца и искупаться в купели со святой водой. Кроме того, кыштымцы активно бронируют теплоходные круизы на летние месяцы, а также поездки в Крым, Сочи.

Что касается зарубежных направлений, информация меняется чуть ли не каждый день. Пока кыштымцы довольно активно бронируют туры в Турцию. Популярностью пользуются Анталья и Стамбул.

Вторая по посещаемости страна – Абхазия. Здесь можно отдохнуть уже сейчас или забронировать тур на лето-осень.

Реже кыштымцы бронируют туры в Танзанию на остров Занзибар. В Африку выполняются прямые рейсы из Екатеринбурга, Уфы и Москвы. ПЦР теста, кстати, в этом случае не требуется.

Охотно летают наши земляки и в Объединенные Арабские Эмираты. Это направление открыто с вылетом из Екатеринбурга.

С недавнего времени российские туристы открыли для себя ещё одну интересную и колоритную страну – Армению. Раз в неделю рейсы в Ереван осуществляются из Екатеринбурга.

На Мальдивы и в Египет можно улететь пока только из Москвы.