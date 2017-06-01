В Кыштыме детям предлагают свидание с Никитой Демидовым

Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Туризм

Социально-образовательный проект «Лето в городе» заработал ровно год назад. Тогда экскурсии и музейные уроки за три летних месяца посетили более тысячи кыштымских детей. Они вместе со специалистами историко-революционного музея изучали животный мир Кыштыма и его окрестностей, узнавали историю народного костюма уральцев и рассматривали предметы старинного быта.

– В этом году к интерактивной программе «Музейный переполох», экскурсиям по городу и музею «Русская изба» в станции юных туристов «Странник» добавились ещё и квесты, – сказала сайту «КР» одна из инициаторов проекта – директор центра развития туризма Кыштымского округа Алина Шмарина. – Детям предлагается увлекательное приключение в парке усадьбы «Белый дом», где они встретятся с Никитой Демидовым, найдут клад по старой карте, разгадают загадки и тайны и узнают интересные факты об истории родного города.

Кроме того, кыштымские школьники и воспитанники детсадов могут отправиться в путешествие на вершину горы Сугомак, а также съездить «В гости к Слюдику», живущему в спортивно-туристическом центре «Провинция».

Пока в проекте «Лето в городе» принимают участие только пришкольные лагеря и детские сады, но организаторы готовы за символическую плату провести экскурсии и для семейных групп. Подробности по телефону 8-951-794-41-86.