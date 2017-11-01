В Озёрске построят ледовую арену

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Спорт

Причём проект, поддержанный губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, будет реализован на условиях государственно-частного партнёрства. Ледовую арену в Озёрске построят на средства областного бюджета и частных инвесторов – «Группы ЧТПЗ» и производственного объединения «Маяк».

– В Челябинской области – высочайший интерес к хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию. Однако чтобы реализовать свой потенциал, родителям озёрских детей приходится или возить их в областной центр, или пользоваться открытыми площадками. Через два года у ребят появится возможность комфортно и круглый год заниматься ледовыми видами спорта в родном городе, – отметил Борис Дубровский.

Ледовая арена «Высота» будет размещаться в Озёрске на участке стадиона «Строитель». В состав универсального спортивного комплекса войдут арена с искусственным льдом и трибунами на 400 мест, спортивная площадка с искусственным покрытием, открытая тренажёрная площадка.

К реализации проекта приступят в начале 2018 года.

Напомним, во время одного из визитов в Кыштымский округ губернатор Борис Дубровский заинтересовался судьбой крытого катка и в нашем городе. Этот спортивный объект напротив радиозавода начали возводить индивидуальные предприниматели Андрей Перевощиков и Дмитрий Трошин. Однако деньги закончились, и объект до сих пор не достроен.

Глава региона поручил своим помощникам в правительстве проработать схему государственно-частного партнёрства и на этом объекте. Пока вопрос остаётся без движения.

Индивидуальный предприниматель Андрей Перевощиков комментировать ситуацию отказался.